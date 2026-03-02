تشان مهدد بالغياب عن دورتموند لفترة طويلة 

يمكن أن يغيب قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إيمري تشان، لفترة طويلة عن الفريق بسبب احتمالية تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي في مباراة القمة بالدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ التي أقيمت أول من أمس. وقال المدرب نيكو كوفاتش في تصريحاته بعد المباراة إنه يبدو أن الرباط تأثر.

وقال كوفاتش: «يبدو أن هذه هي الحال. لقد سمع شيئاً أيضاً»، مضيفاً أن تمزق الأربطة سيكون «ضربة قاسية للغاية» للفريق. وأصيب اللاعب الألماني الدولي تشان مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي فاز بها بايرن 3 - 2. ولم يكن يرغب في أن يتم استبداله، وعاد لفترة قصيرة مع قدرة محدودة على الحركة قبل أن يسقط على أرض الملعب، ويغادر الملعب في النهاية وهو يعرج.