الاتحاد الآسيوي يؤجل مباريات إقصائية في 3 بطولات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، تأجيل مباريات الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة الخاصة بمنطقة الغرب، والتي كان من المقرر إقامتها يومَي الثاني والثالث من مارس الجاري، وذلك في ضوء تطوّر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وشمل التأجيل أيضاً مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكل من دوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي المعنيّة بأندية غرب آسيا، والتي كانت مقررة في الثالث والرابع من مارس، حيث قرّر الاتحاد إرجاءها حتى إشعار آخر، حفاظاً على سلامة عناصر اللعبة، وأكّد الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي، أن جميع المباريات المرتبطة بأندية منطقة الشرق ستُقام وفق جدولها المعلن مسبقاً من دون أي تعديل، مشدداً على أنه يراقب تطوّر الموقف أولاً بأول، وسيواصل العمل، لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

وذكر أن «سيتم إعلان جدول المباريات الجديد عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في الوقت المناسب».