العراق أو الإمارات مرشحان للمشاركة.. إيران تتجه للانسحاب من كأس العالم

تواجه بطولة كأس العالم 2026 تحدياً جديداً بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج في طهران، والتي ألمح فيها إلى أن مشاركة منتخب بلاده في النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك تبدو غير مرجحة في ظل التطورات العسكرية الأخيرة.

وأوضح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه من غير المرجح أن تشارك إيران في نهائيات كأس العالم المقبلة بأميركا وكندا والمكسيك، وذلك بعد الضربات التي شنتها أميركا وإسرائيل على بلاده.

وكان منتخب إيران قد ضمن تأهله إلى كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن يخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأميركية، أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو، ثم بلجيكا في المدينة ذاتها يوم 21، قبل أن يختتم مواجهاته أمام مصر في سياتل يوم 26 من الشهر نفسه. غير أن تاج أقر بأن المستجدات الميدانية تجعل من الصعب في الوقت الراهن الحديث بثقة عن المشاركة، مشيراً إلى أن القرار النهائي يعود إلى الجهات الرياضية المختصة.\

في المقابل في حال انسحاب إيران قد يتجه "فيفا" إلى إشراك منتخب من قارة آسيا، حيث يبرز منتخبا العراق والإمارات للمشاركة في الحدث الكبير، إذ أن "أسود الرافدين" يمتلك أفضلية أنه تأهل إلى الملحق النهائي للتصفيات، ما يمنحه فرصة التأهل مباشرة بدلاً من إيران، أما "الأبيض" جاء في المركز الثالث خلف منتخب إيران خلال المرحلة الثالثة من التصفيات، ما يمنحه فرصة التأهل بصفته صاحب المركز الثاني.