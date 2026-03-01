الاتحاد الآسيوي يؤجل مباريات أندية غرب آسيا في دوري الأبطال بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تأجيل مباريات الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 الخاصة بمنطقة الغرب، والتي كان من المقرر إقامتها يومي 2 و3 مارس الجاري، وذلك في ضوء تطوّر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وشمل التأجيل أيضاً مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكل من دوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026 المعنيّة بأندية غرب آسيا، والتي كانت مقررة في 3 و4 مارس، حيث قرّر الاتحاد إرجاءها حتى إشعار آخر حفاظاً على سلامة عناصر اللعبة.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه الرسمي أنّ جميع المباريات المرتبطة بأندية منطقة الشرق ستُقام وفق جدولها المعلن مسبقاً دون أي تعديل، مشدداً على أنه يراقب تطوّر الموقف أولاً بأول، وسيواصل العمل لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

وسيتم الإعلان عن جدول المباريات الجديد عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في الوقت المناسب".