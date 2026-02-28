غوارديولا: مانشستر سيتي تعلم دروساً مهمة من مدريد

رأى مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن فريقه تعلّم دروساً مهمة من منافسته الطويلة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد أن أوقعتهما قرعة ثمن النهائي وجهاً لوجه. وكان ريال مدريد أقصى نظيره سيتي من البطولة في الموسمين الأخيرين. وقال غوارديولا: «بالنسبة لنادينا، عندما تلعب أمام أفضل الفرق في تاريخ هذه المسابقة، فإنك تتعلم وتتحسّن وتصبح أفضل في المستقبل». وفي الوقت الحالي، يركز المدرب الإسباني على الإبقاء على فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في عهده. ويحل سيتي ضيفاً على ليدز اليوم، متخلفاً عن أرسنال المتصدر بخمس نقاط، لكن مصير اللقب لايزال بين يديه، إذ يملك مباراة مؤجلة، كما أنه سيستضيف فريق «المدفعجية» في أبريل.