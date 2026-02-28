كومباني: الفوز على دورتموند أشبه بـ «لقب صغير»

رأى المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ، فنسان كومباني أن حجم المباراة أمام بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، ضمن الدوري الألماني لكرة القدم، يجعل الانتصار فيها أشبه بـ«لقب صغير».

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق ثماني نقاط عن دورتموند بالذات، ويمكنه أن يخطو خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب إذا عاد بالنقاط الثلاث من ملعب «سيغنال إيدونا بارك». وتُعد المباراة إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013، فيما تحوّل «الكلاسيكو الألماني» إلى إحدى أبرز المنافسات بين القوتين الكرويتين الأكبر في البلاد.

وخسر دورتموند أفضليته ذهاباً 0-2، ليودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا الإيطالي الأربعاء بعد سقوطه 1-4، لكن الفوز على بايرن سيُبقي على آماله الضئيلة في لقب هذا الموسم.

وقال كومباني الجمعة «إنه الكلاسيكو.. بالنسبة إليّ هو دائماً لقب بحد ذاته، حتى لو قال بعضهم إننا لم نعد نستطيع الفوز بشيء إضافي الآن».