إقالة أموريم تكلّف مانشستر يونايتد نحو 22 مليون دولار

قد يدفع مانشستر يونايتد نحو 22 مليون دولار، نتيجة قرار إقالة مدربه السابق، البرتغالي روبن أموريم، وفقاً للأرقام المالية التي كشف عنها رابع ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتهت فترة أموريم التي استمرت 14 شهراً في 5 يناير بعد هجومه العلني على إدارة النادي، ليرحل معه أيضاً مساعدوه الخمسة عن «أولد ترافورد».

وكشف تقرير قدّمه يونايتد إلى بورصة نيويورك، الخميس، عن المدفوعات المحتملة لأموريم وجهازه الفني، وذلك بعد يوم من إعلان النادي تحقيق أرباح بلغت 43.98 مليون دولار في نتائج الربع الثاني حتى 31 ديسمبر 2025.

ووصف النادي الأمر بأنه «حدث بعد فترة إعداد التقارير»، مضيفاً «سيُسجَّل عبء بقيمة 8.50 ملايين دولار لشطب أصول غير ملموسة ذات صلة، ومخصص بقيمة 21.45 مليون دولار يمثّل الحدّ الأقصى المحتمل لمدفوعات التسوية المستقبلية، في بيان الأرباح أو الخسائر خلال النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026».

وذكرت تقارير أن الحدّ الأقصى البالغ 21.45 مليون دولار يعتمد على عوامل معيّنة، مثل حصول أموريم البالغ من العمر 41 عاماً، على وظيفة جديدة خلال إطار زمني محدد.

وقد تصل الكلفة الإجمالية لتعيين أموريم إلى 50.32 مليون دولار.