موقف غوارديولا من مواجهة ريال مدريد.. و4 نجوم صائمين

رأى المدرب الإسباني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن فريقه الإنجليزي تعلّم دروسا مهمة من منافسته الطويلة مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أوقعتهما قرعة ثمن النهائي وجها لوجه.

وسيتواجه الفريقان في مباراتي ذهاب وإياب في مارس، في فصل جديد من مواجهات بطل إنجلترا 10 مرات مع بطل أوروبا 15 مرة قياسية.

والتقى الفريقان في 15 مباراة سابقة في دوري الأبطال، بينها فوز سيتي 2-1 في دور المجموعة الموحدة في مدريد في ديسمبر الماضي.

وأقصى ريال مدريد نظيره سيتي من البطولة في الموسمين الأخيرين، بفوزه 6-3 في مجموع المباراتين ضمن المحلق المؤهل إلى ثمن النهائي في الموسم الماضي، وسبق ذلك انتصاره بركلات الترجيح في ربع نهائي موسم 2023-2024.

كما التقيا في نصف النهائي عامي 2022 وتأهل ريال، و2023 وردّ سيتي الدين.

ويرى غوارديولا أن مواجهة النادي الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة، صقلت رغبة لاعبيه في النجاح على أعلى مستوى "بالنسبة لنادينا، عندما تلعب أمام أفضل الفرق في تاريخ هذه المسابقة، فإنك تتعلم وتتحسّن وتصبح أفضل في المستقبل".

وقاد غوارديولا سيتي إلى لقبه الأول في دوري الأبطال عام 2023 ضمن الثلاثية التاريخية.

وفي الوقت الحالي، يركز المدرب الإسباني على الإبقاء على فريقه في سباق الفوز بلقب الدوري الإنكليزي للمرة السابعة في عهده.

ويحل سيتي ضيفا على ليدز السبت، متخلفا عن أرسنال المتصدر بخمس نقاط، لكن مصير اللقب ما يزال بين يديه، إذ أنه يملك مباراة مؤجلة، كما أنه سيستضيف فريق "المدفعجية" في أبريل.

وإذا فاز سيتي في مبارياته الـ11 الأخيرة، فسيضمن اللقب بغض النظر عما يفعله أرسنال في مبارياته العشر المتبقية.

ورغم أن غوارديولا خاض العديد من سباقات اللقب الناجحة في الدوري، فإن مواطنه مدرب أرسنال ميكل أرتيتا، ما يزال ينتظر تتويجه الأول، إذ أنه لم يحقق سوى لقب كأس إنكلترا 2020 خلال فترة قيادته النادي اللندني، وقاده إلى وصافة الدوري ثلاث مرات تواليا.

وأهدر الفريق تقدّما كبيرا أمام سيتي عامي 2023 و2024، واهتز مستواه مجددا هذا الموسم، ما جلب انتقادات حول قدرته على تحمل الضغط.

وعندما سُئل عمّا إذا كان يتذكر شعوره عندما كان يطارد لقبه الأول، أجاب غوارديولا "لا أتذكر. لست هنا لأقدّم نصائح لميكل".

وأضاف أن لاعبيه المسلمين الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف والجزائري ريان آيت-نوري والفرنسي ريان شرقي والمصري عمر مرموش، سيكونون متاحين للعب أمام ليدز خلال صيام شهر رمضان.

وقال "إنهم يتبعون هذه الفريضة الدينية، ولدينا اختصاصيو تغذية جيدون يكيّفون الأمور مع حاجات الفريق".

وأضاف "أعتقد أنهم معتادون على ذلك، فهم ليسوا صغارا واعتادوا اللعب في هذه الفترة. ليست المرة الأولى، ونعرف كيف نتعامل معها".

وتابع "هم على تواصل مع الأطباء وسيتكيّفون، لكنهم يعرفون ما يجب فعله".