غياب ديمبلي ورويس ونيفيش عن باريس سان جرمان

يفتقد باريس سان جرمان خدمات عثمان ديمبلي والبرتغالي جواو نيفيش والإسباني فابيان رويس وسيني مايلولو، المصابين أو العائدين من الإصابة، في رحلته إلى لوهافر السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي السبت.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يواصل عثمان ديمبلي وسيني مايلولو حصصهما التدريبية الفردية". وكان صاحب الكرة الذهبية قد غادر متأثرا بإصابة في الساق خلال ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام موناكو قبل عشرة أيام.

وأضاف البيان "بعد آخر تقييم طبي، سيخضع فابيان رويس لعمل فردي مكيّف خلال الأسبوعين المقبلين لتخفيف آلام الركبة".

ولم يشارك الإسباني منذ مباراة سبورتينغ البرتغالي خارج الديار (الخسارة 1-2) في نهاية يناير.

وقال مدربه لويس إنريكي في مؤتمر صحافي في مركز تدريب النادي (إيفلين) "عودته أقل سرعة، وهذا طبيعي، لقد كانت ضربة قوية. إنها مشكلة حقيقية بالنسبة لنا أن يكون لاعب مهم مثل فابيان غائبا. نظل متفائلين ونأمل عودته بأسرع وقت ممكن".

وتلقى سان جرمان ضربة جديدة في موسم مليء بالمشكلات البدنية "متأثرا بإصابة في الكاحل الأيسر، سيبقى جواو نيفيش في العناية الطبية خلال الأيام المقبلة".

وتابع إنريكي "كمدرب، تود دائما أن يكون جميع اللاعبين جاهزين، لكن ذلك كان مستحيلا هذا الموسم. العام الماضي كان مكثفا للغاية، ودفعنا ثمن ذلك هذا الموسم. ثلاثة أسابيع فقط من الإجازة، فهم ليسوا آلات بل بشر".