ريال مدريد ومانشستر سيتي أبرز مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مقره بمدينة نيون السويسرية، أسفرت عن مواجهات قوية من أبرزها لقاء ريال مدريد مع مانشستر سيتي.

للمرة السادسة منذ موسم 2019-2020 توقع القرعة فريق مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكان الفريقان قد التقيا مرة واحدة خلال مرحلة الدوري هذا الموسم، حين قلب مانشستر سيتي تأخره ليفوز 2-1 على ريال مدريد، بطل أوروبا 15 مرة وهو رقم قياسي، في ديسمبر.

وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا التي يلتقي فيها فريقان في أدوار خروج المغلوب لخمس مواسم متتالية".

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للصحفيين "بالنسبة لنادينا، كلما لعبت ضد أفضل الفرق في تاريخ هذه البطولة، تتعلم وتتطور وتصبح أفضل في المستقبل".

وسيواجه حامل اللقب باريس سان ‌جيرمان فريق تشيلسي في إعادة لنهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، الذي شهد إثارة كبيرة وانتهى بفوز النادي الإنجليزي.

وقال ليام روسنير مدرب تشيلسي، الذي سبق له قيادة ستراسبورج في دوري الدرجة الأولى الفرنسي "أنا متحمس ‌للغاية. باريس سان جيرمان فريق رائع. لدي خبرة في اللعب ضده في ‌فرنسا. إنه فريق لطالما أعجبت به".

وسيخوض أرسنال مواجهة أمام ‌باير ليفركوزن، وقد جنبه سجله المثالي من ‌ثمانية انتصارات في مرحلة الدوري مواجهة الفرق الكبرى، بعدما تصدر الترتيب في دوري الأبطال. وفي حال تأهله إلى دور الثمانية، سيلتقي أرسنال ​مع سبورتنج لشبونة أو بودو/جليمت، بينما ‌يوجد ريال مدريد ومانشستر ​سيتي وباريس سان جيرمان وليفربول وبايرن ميونيخ وتشيلسي، الذين فازوا بآخر 10 نسخ، في الجهة الأخرى من مسار البطولة.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال "نحن متحمسون جدا لخوض الدور المقبل. لقد استحققنا أن نكون في موقع قوي بفضل ما قدمناه في مرحلة الدوري".

وسيلعب ​بايرن ميونيخ، الذي احتل المركز الثاني في مرحلة الدوري، أمام أتلانتا، الذي أطاح بمواطنه الألماني بروسيا دورتموند في الملحق بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويواجه نيوكاسل يونايتد فريق برشلونة مرة أخرى، بعد فوز الفريق الإسباني في المباراة الافتتاحية لمرحلة الدوري، بينما يلتقي ليفربول مع غلطة سراي.

وقال هانز فليك مدرب برشلونة "نيوكاسل لديه فريق رائع، شاهدنا ذلك في آخر مباراة عندما لعبنا هناك. (المواجهة) ليست سهلة".

كما يلتقي توتنهام هوتسبير، الذي يعاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع أتليتيكو مدريد، فيما يواجه بودو/جليمت النرويجي - الذي فاز هذا الموسم على مانشستر سيتي وأتليتيكو وإنتر ميلان - فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب لهذا الدور في 10 و11 مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب في 17 و18 من الشهر ذاته.