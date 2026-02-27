صدام إيطالي.. نتائج قرعة الدوري الأوروبي

أجريت، اليوم، مراسم قرعة الأدوار الإقصائية من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة إيطالية خالصة بين روما وبولونيا في دور الستة عشر بالبطولة القارية.

وسيخوض ليون الفرنسي مواجهة قوية ضد سيلتا فيغو الإسباني كما يصطدم ريال بيتيس الإسباني بمنافسه باناثيناكوس اليوناني.

ويلتقي نوتنغهام فورست الإنجليزي منافسه ميتيلاند الدنماركي بينما يخوض أستون فيلا الإنجليزي اختبارًا صعبًا أمام ليل الفرنسي.

ويلعب فرايبورغ الألماني ضد جينك البلجيكي في مواجهة تبدو متكافئة بينما يخوض فرينكفاروزي المجري اختبارًا قويًا ضد سبورتنغ براغا البرتغالي.

ويصطدم بورتو البرتغالي بمنافسه شتوتغارت الألماني في مواجهة أخرى مثيرة.

وتقام جولة الذهاب يوم الخميس 12 مارس المقبل بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

وفيما يلي مواجهات ثمن نهائي الدوري الأوروبي:

فرايبورغ الألماني - جينك البلجيكي

بولونيا الإيطالي – روما الإيطالي

فرينكفاروزي المجري – سبورتنغ براغا البرتغالي

شتوتغارت الألماني – بورتو البرتغالي

ريال بيتيس الإسباني – باناثيناكوس اليوناني

ميتيلاند الدنماركي – نوتنغهام فورست الإنجليزي

ليون الفرنسي – سيلتا فيغو الإسباني

أستون فيلا الإنجليزي – ليل الفرنسي