من "أسوأ لاعب" إلى نجم المباراة.. نيمار يوجه رسالة قوية لأنشيلوتي قبل المونديال

أدّت ​قلة أهداف نيمار في الفترة الأخيرة إلى ‌منح ​منتقديه الكثير من الذخيرة لمهاجمته، لكن الجناح أنهى فترة جفافه التهديفي بأسلوب رائع، بعدما سجل هدفين في فوز سانتوس 2-1 على فاسكو دا جاما في الدوري، ⁠معززا آماله في العودة إلى صفوف المنتخب البرازيلي قبل كأس العالم لكرة القدم. وقبل مباراة أمس الخميس، كان آخر هدف سجله ‌اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في شهر ديسمبر كانون الأول.

وبعد عودته مؤخرا ‌من جراحة في الركبة، لا يزال يعمل ‌على استعادة جاهزيته البدنية الكاملة. وقال نيمار ‌لشبكة سبورت تي.في "الأسبوع ‌الماضي قالوا إنني أسوأ لاعب في العالم. اليوم سجلت هدفين، ​وهذا هو ‌الشيء الأكثر ​أهمية. هذه هي كرة القدم، ⁠في يوم من الأيام تكون سيئا وفي اليوم التالي يقول الناس إنه يجب ​أن ⁠تذهب إلى ⁠كأس العالم".

وأضاف "هذه ثالث مباراة لي هذا العام، وثاني مباراة أخوضها كاملة لمدة 90 دقيقة. ⁠شعرت ببعض التقلصات العضلية في النهاية، لكن هذا جزء من عملية العودة". ولم يشارك الهداف التاريخي للبرازيل مع المنتخب الوطني منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 بسبب سلسلة من ‌الإصابات وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي أنه سيستدعي فقط اللاعبين ​الجاهزين بنسبة 100 في المئة للمشاركة. وتُقام نهائيات كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 ​يوليو.