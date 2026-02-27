موعد قمة الدوري المصري بين الزمالك وبيراميدز.. "الفائز يتصدر"

ستشعل المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك يوم الأحد (الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات)، ​في قمة الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الصراع على الصدارة.

وسيعتلي الفائز ‌من المباراة ​صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الخاسر، ويبعده ولو مؤقتاً عن المنافسة، وسيتراجع الخاسر إلى المركز الثالث إذ سيمنح الأهلي منافس الفريقين الفرصة للتقدم إلى المركز الثاني.

وسيمنح تعادل بيراميدز والزمالك فرصة ذهبية للأهلي لاعتلاء الصدارة منفردا، بشرط الفوز في مباراته ضد زد غدا السبت.

وربما تستمر لعبة الكراسي الموسيقية على صدارة الدوري، وتصبح أصعب في الجولات القادمة.

ويتصدر الزمالك وبيراميدز ⁠الترتيب برصيد 37 نقطة لكل منهما، مع تفوق الزمالك بفارق الأهداف، ويتقدم الفريقان بفارق نقطة واحدة على الأهلي ثالث الترتيب.

وتعد الجولة 20 هي الجولة قبل الأخيرة في المرحلة الأولى من الموسم، قبل أن تُقسم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى سبعة فرق ستتنافس على ‌اللقب، بينما ستضم الثانية 14 فريقا يتنافسون من أجل النجاة من الهبوط.

أكون أو لا أكون

تنطلق الجولة غدا بمواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي وزد، مع سعي حامل اللقب لاقتناص الفرصة والفوز ‌للتقدم إلى الصدارة مؤقتا، إذ سيدخل اللقاء تحت شعار "أكون أو لا ‌أكون".

وفي حالة خسارة أو تعادل الأهلي أمام زد، فإن الشكوك ستحوم حول إمكانية احتفاظه ‌باللقب، خاصة وأن المتبقي من عمر ‌المسابقة هو ثماني جولات، منها مباراتان في ختام المرحلة الأولى، وست مباريات في المرحلة الثانية الحاسمة للقب، وستكون جميعها ضد فرق ​قوية.

وحقق الأهلي الانتصار ‌بصعوبة في آخر ثلاث مباريات ​ضد منافسين متواضعين، وسط أداء مهتز، وهو ⁠ما جعل إدارة النادي تعقد اجتماعات متواصلة مع الدنمركي ييس توروب مدرب الفريق، لمعرفة أسباب الأداء المتواضع، مع تلميحات بأن استمرار هذا الأداء قد يؤثر على النتائج، ويفقد حامل اللقب أهم ألقابه ​المحلية، والبطولة المفضلة ⁠لجماهير الفريق.

وسيغيب قلب دفاع ⁠الأهلي ياسين مرعي عن مواجهة زد بسبب إصابة عضلية، كما قد يتواصل غياب أحمد مصطفى (زيزو) بسبب عدم التعافي من الإصابة التي أبعدته عن آخر ثلاث مباريات للفريق.

وسيعود المدافع ياسر إبراهيم للفريق بعد ⁠انتهاء إيقافه، ومن المنتظر أيضا أن يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق في ظل عملية المداورة بينه وبين مصطفى شوبير.

وستكون الدوافع كبيرة لدى زد، بعد خسارته الصعبة أمام الزمالك في الجولة الماضية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية إذ يرغب محمد شوقي مدرب الفريق في اقتناص نقطة على الأقل، من أجل البقاء مع السبعة الكبار في المرحلة الثانية ‌الحاسمة.

ويحتل زد حاليا المركز الثامن برصيد 25 نقطة، خلف البنك الأهلي سابع الترتيب الذي يمتلك نفس الرصيد.

وإلى جانب ​مباراة الأهلي وزد، ستقام ثلاث مباريات يوم السبت إذ سيلتقي الإسماعيلي مع الجونة، ووداي دجلة مع سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش ضد حرس الحدود.

ويوم الأحد، سيلعب البنك الأهلي مع سموحة، والمصري ضد إنبي، وبتروجت مع مودرن سبورت.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بمباراتين، إذ سيلعب الاتحاد السكندري ضد غزل ​المحلة، وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو.