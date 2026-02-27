بعد إصابته.. بدائل لدي يونغ في برشلونة

تلقى برشلونة الإسباني ضربة قوية بتعرض نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ لإصابة ستبعده عن الملاعب في الفترة المقبلة.

وأعلن برشلونة، رسميا، مساء أمس، عن تعرض فرينكي دي يونغ لإصابة في الجزء السفلي من عضلة ساقه اليمنى خلال حصة التدريب الصباحية.

ووفقا لما أكده برشلونة، فإن الفحوصات الطبية تشير إلى أن فترة تعافي دي يونغ المتوقعة ستتراوح بين 5 و6 أسابيع.

إصابة دي يوغ تأتي في مرحلة حاسمة من عمر الموسم، في ظل منافسة برشلونة القوية مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، فضلا عن الخسارة 0-4 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك بجانب مواجهة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي أو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكان دي يونغ استعاد مستواه وسجل أول أهدافه هذا الموسم أمام ليفانتي في المباراة الماضية، مما يدفع المدرب الألماني هانز فليك للبحث عن بدائل قادرة على تعويضه.

وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك 3 أسماء يمكنها تعويض غياب دي يونغ في الفترة المقبلة.

الاسم الأول هو مارك بيرنال، الذي يقدم أداء متصاعدا بدنيا وفنيا، كما سجل هدفا أيضا في المباراة الماضية أمام ليفانتي.

ويتميز بيرنال بقدرته على نقل الكرة بسرعة بجانب قوته البدنية، لكن فليك يتعامل بحذر مع دقائق لعبه بعد إصابة طويلة.

الخيار الثاني هو مارك كاسادو، الذي وصفته الصحيفة الكتالونية بأنه "يلعب بطاقة كبيرة" ويغطي مساحات واسعة.

لم يحصل كاسادو على دور أساسي كبير، وشارك أساسيا فقط مرتين عندما غاب بيدري.

كذلك يظهر المدافع إيريك غارسيا بين الخيارات، فهو عنصر يحظى بثقة فليك في المباريات الكبيرة، ورغم أنه قلب دفاع فقد لعب 6 مباريات كارتكاز دفاعي هذا الموسم.

المشكلة حال الاعتماد على غارسيا في الوسط، هي خسارة الفريق عنصرا مهما في الدفاع.

هناك أسماء أخرى إضافية مثل تومي ماركيز من الفريق الرديف، الذي يشبه دي يونغ في أسلوب اللعب وقد يحصل على فرصة أكبر خلال فترة الغياب.