رونالدو يستحوذ على 25% من نادي ألميريا الإسباني

استحوذ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على 25% من نادي ألميريا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وفقاً لما أعلن، أمس، في خطوة جديدة ضمن مسار تنويع استثماراته.

وتعكس هذه العملية «طموح» اللاعب لـ«الانخراط في مساهمات الأندية الكروية المحترفة»، وفق بيان لم يُحدّد التفاصيل المالية للصفقة.

وجرت عملية التملك عبر شركته الاستثمارية الجديدة المخصصة للقطاع الرياضي «سي آر سفن سبورتس إنفستمنت».

وقال رونالدو: «أتطلع إلى العمل مع الفريق الإداري لدعم المرحلة المقبلة من تطوير النادي».