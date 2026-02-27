تشواميني يتغنى ضد العنصرية.. وفينيسيوس: «الرقصة مستمرة»

قال لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الفرنسي أوريليان تشواميني، إن فوز فريقه على بنفيكا البرتغالي 2-1 أول من أمس، الذي أكّد التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كان لـ«الجميع ضد العنصرية».

ويأتي تصريح تشواميني في ضوء أحداث مباراة الذهاب من ملحق ثمن النهائي في لشبونة التي فاز بها النادي الملكي 1-صفر، لكنها شهدت اتهامات بتوجيه إساءات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور من قبل لاعب بنفيكا، الأرجنتيني جانلوكا بريستياني.

وقال تشواميني للصحافيين: «لم نقدّم أفضل مباراة لنا هذا الموسم، هذا أمر مؤكد، لكن أعتقد أن هناك أموراً أكثر أهمية من هذه المباراة، وأكثر أهمية من كرة القدم».

سجّل فينيسيوس هدف ريال الثاني في اللقاء على ملعب سانتياغو برنابيو، فأشار تشواميني إلى أن النتيجة هي «انتصار لكل من يعارض العنصرية».

وتعرّض بريستياني لإيقاف مؤقت عن المباراة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، في حين يستمر التحقيق في الحادثة، بعد رفض استئناف مقدم من النادي البرتغالي لرفع الحظر المفروض على لاعبه.

بدوره، علّق الدولي البرازيلي فينيسيوس عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، قائلاً «الرقصة مستمرة»، مرفقاً منشوره بصورة للافتة ضخمة رُفعت في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، حملت عبارة «لا للعنصرية». وقال ريال إنه طرد أحد مشجعيه قبل المباراة بسبب تأديته لتحية نازية.

وأشار ريال في بيان رسمي «تم تحديد هوية هذا العضو من قِبل جهاز الأمن بالنادي بعد لحظات من ظهوره في البث التلفزيوني، وتم طرده فوراً من ملعب سانتياغو برنبايو».

وأضاف البيان «يدين ريال مدريد هذا النوع من التصرفات والتعبيرات التي تحض على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع».

من جهته، قال مدرب ريال، ألفارو أربيلوا، إنه شعر بالسعادة عندما تمكن فينيسيوس من تسجيل هدف الفوز.

وعلّق أربيلوا «(رد فعلي) كان بالطبع فرحاً، للهدف الرائع الذي سجله، ولأنه هو شخصياً، فهو يستحق ذلك».

وأضاف: «من دون كيليان مبابي، أعتقد أن الأمر أصبح أكثر أهمية، وأنا سعيد جداً لأجله».

وقبل المباراة، كان أربيلوا قد كشف أن نجمه الفرنسي مبابي سيغيب لفترة عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

وأوضح أربيلوا للصحافيين بعد المباراة: «بعد حصة التدريب أمس، تحدثنا مع الأطباء، وتحدثتُ معه شخصياً، وشعرنا أن أفضل خيار له هو التوقف، للتعافي بنسبة 100%، والعودة في أفضل حالة بدنية ومعنوية، وواثق ومن دون أي انزعاج لكل ما هو قادم، وهذا بالطبع أمر مهم جداً».

وعند سؤاله عما إذا كان الأمر مجرد انزعاج أم إصابة، أضاف: «أعتقد أنه يمكننا اعتباره إصابة، لكن يبدو، وآمل، أنها ليست إصابة خطرة، لا شيء كبير، وأنه سيتمكن من العودة خلال أيام أو أسابيع قليلة».