قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آوروبا تسحب الجمعة.. ومواجهة متوقعة بين الريال والسيتي

يترقب عشاق الكرة الأوروبية ما ستسفر عنه نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آوروبا بنسخته الحالية 2026، التي تسحب غداً الجمعة الساعة 15.00 بتوقيت الإمارات في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسري، وذلك بعد اكمال عقد الفرق المتأهلة في ختام الدور التكميلي ليلة الخميس.

وتأهلت من خلال الدور التكميلي كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد وأتالانتا وغالاتا سراي وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وبودو جليمت.

وانضمت هذه الفرق الثمانية إلى الأندية التي صعدت رسمياً في وقت سابق من دور المجموعات، وهي: أرسنال وبايرن ميونيخ وليفربول وتوتنهام وبرشلونة وتشلسي وسبورتنغ ومانشستر سيتي.

وستبث القرعة على قناة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتطبيق دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى قناة "بي ان سبورت" المفتوحة.

وستكون القرعة موجهة لأن المواجهات وترتيب المباريات قد حُددت بالفعل في الجدول، كما تم تحديد مسار الفرق من دور الـ16 حتى المباراة النهائية، فيما يسمح للأندية مواجهة فرق من نفس بلدها، أو سبق لها مواجهتها في دور المجموعات.

وتم تحديد موعد مباريات الذهاب من دور الـ16 يومي 10 و11 مارس المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من نفس الشهر.

ومن أبرز المواجهات المرتقبة بناء على مسار القرعة، كما يلي:

-برشلونة يواجه نيوكاسيل أو باريس سان جيرمان

-ريال مدريد- مانشستر سيتي أو سبورتينغ

-ليفربول يواجه غالاتا سراي أو أتلتيكو مدريد