فينيسيوس يرقص عند علم الركنية هذه المرة أمام جماهير فريقه

بعد أن تعرض لصيحات استهجان قوية، رقص فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مرة أخرى هذه المرة أمام جماهير فريقه وهو يقود فريقه للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد أسبوع من اتهامه لاعب من بنفيكا بإطلاق إهانات عنصرية ضده.

وسجل فينيسيوس هدفا في الدقيقة 80 ليمنح الريال الفوز 2 / 1 على بنفيكا والتأهل فائزا بمجموع مباراة الذهاب والإياب 3 / 1 على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء في إياب الدور المؤهل لدور الـ16.

واحتفل فينيسيوس بالرقص عند علم الركنية تماما كما فعل في مباراة الذهاب، حيث كانت أمام جماهير بنفيكا في تلك المرة ، مما أشعل مواجهة مع لاعبي بنفيكا، واتهامه بأن جيانلوكا بريستياني وصفه بـ "القرد".

وسجل أوريلين تشواميني هدف الريال الأول في الدقيقة 16 بعد دقائق قليلة من تقدم بنفيكا في النتيجة عبر رافا سيلفا، وقال :" هذا هو فينيسيوس الخاص بنا".

وقال تيبو كورتوا حارس الريال :"سعيد لأن فينيسيوس يرقص. لأنه إذا كان يرقص، فهذا يعني أنه يسجل".

أطلق أكثر من 3,000 من مشجعي بنفيكا في ملعب سانتياجو برنابيو صيحات الاستهجان تقريبا في كل مرة لمس فيها فينيسيوس الكرة في بداية المباراة. وفي لحظة ما، احتفلوا عندما فقد فينيسيوس السيطرة على الكرة. كما صفق مشجعو بنفيكا بشكل سلبي وبشدة عندما تم الإعلان عن اسم اللاعب البرازيلي في التشكيلة الأساسية قبل المباراة.

كما أطلق مشجعو ريال مدريد صيحات الاستهجان عندما لمس مدافع بنفيكا نيكولاس أوتامندي الكرة. وكان أوتامندي، الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية أيضًا، أحد اللاعبين الذين واجهوا فينيسيوس جونيور بعد احتفاله في مباراة الذهاب.

وذكر ريال مدريد في بيان بعد المباراة إنه "طلب بشكل عاجل" من لجنة الانضباط بالنادي فتح إجراء لطرد أحد المشجعين، الذي رصدته كاميرات التلفزيون وهو يؤدي تحية نازية قبل المباراة.

وأضاف الريال أن المشجع بدا جزءا من مجموعته المنظمة من المشجعين خلف أحد المرمى في سانتياجو برنابيو.

وذكر النادي :"تم التعرف على هذا العضو من قبل طاقم الأمن بالنادي بعد لحظات من ظهوره على البث، وتم طرده فورا من سانتياجو برنابيو. ويدين ريال مدريد هذا النوع من الإيماءات والتعبيرات التي تحرض على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".