فينيسيوس يرقص رغم الإهانات.. وطلب عاجل من ريال مدريد خلال مباراة بنفيكا

بعد أن تعرّض لصيحات استهجان قوية، رقص فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مرة أخرى، وهذه المرة أمام جماهير فريقه، وهو يقود فريقه للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أسبوع من اتهامه أحد لاعبي بنفيكا بتوجيه إهانات عنصرية ضده.

وسجّل فينيسيوس هدفًا في الدقيقة 80 ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على بنفيكا، ويتأهل فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1، على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في إياب الدور المؤهل لدور الـ16.

واحتفل فينيسيوس بالرقص عند راية الركنية، تمامًا كما فعل في مباراة الذهاب، حين كان أمام جماهير بنفيكا، مما أشعل مواجهة مع لاعبي الفريق البرتغالي، بعد اتهامه بأن جيانلوكا بريستياني وصفه بـ"القرد".

وسجّل أوريلين تشواميني هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 16، بعد دقائق قليلة من تقدّم بنفيكا في النتيجة عبر رافا سيلفا. وقال: "هذا هو فينيسيوس الخاص بنا".

ونفى بريستياني أن يكون قد أساء لفظيًا إلى فينيسيوس، كما دافع عنه نادي بنفيكا، لكنه أُوقف مبدئيًا لمباراة واحدة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ولم يشارك أمس الأربعاء رغم سفره إلى العاصمة الإسبانية.

وفي الأسبوع الماضي، توقفت المباراة قرابة 10 دقائق بعد أن طبّق الحكم بروتوكول مكافحة العنصرية، وذلك عقب شكوى فينيسيوس.

وقال تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد: "سعيد لأن فينيسيوس يرقص؛ لأنه إذا كان يرقص، فهذا يعني أنه يسجّل".

وأطلق أكثر من 3000 من مشجعي بنفيكا في ملعب سانتياجو برنابيو صيحات استهجان تقريبًا في كل مرة لمس فيها فينيسيوس الكرة في بداية المباراة. وفي إحدى اللحظات، احتفلوا عندما فقد السيطرة على الكرة. كما صفق مشجعو بنفيكا بسخرية وبشدة عند الإعلان عن اسم اللاعب البرازيلي في التشكيلة الأساسية قبل المباراة.

وقبل مباراة أمس الأربعاء، رفع مشجعو ريال مدريد لافتة كُتب عليها "لا للعنصرية"، كما عُرضت لافتة أخرى كُتب عليها "الاحترام" خلف أحد المرميين في سانتياجو برنابيو.

كما أطلق مشجعو ريال مدريد صيحات استهجان عندما لمس مدافع بنفيكا، نيكولاس أوتامندي، الكرة. وكان أوتامندي، الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية أيضًا، أحد اللاعبين الذين واجهوا فينيسيوس جونيور بعد احتفاله في مباراة الذهاب.

كما غاب عن بنفيكا مدرب الفريق جوزيه مورينيو، المدرب السابق لريال مدريد، الذي طُرد في وقت متأخر من مباراة الذهاب بعد احتجاجه على الحكم.

ولم يشارك مورينيو في المؤتمر الصحافي قبل المباراة يوم الثلاثاء الماضي، وكان من المتوقع أن يشاهد اللقاء من المدرجات في سانتياغو برنابيو.

وذكر ريال مدريد، في بيان بعد المباراة، أنه "طلب بشكل عاجل" من لجنة الانضباط بالنادي فتح إجراء لطرد أحد المشجعين، الذي رصدته كاميرات التلفزيون وهو يؤدي تحية نازية قبل المباراة.

وأضاف النادي أن المشجع بدا جزءًا من المجموعة المنظمة من المشجعين خلف أحد المرميين في سانتياجو برنابيو.

وجاء في بيان النادي: "تم التعرف على هذا العضو من قبل طاقم الأمن بالنادي بعد لحظات من ظهوره في البث، وتم طرده فورًا من سانتياجو برنابيو. ويدين ريال مدريد هذا النوع من الإيماءات والتعبيرات التي تحرّض على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".

واضطر مدافع ريال مدريد، راؤول أسينسيو، إلى الخروج من الملعب على محفة، وتم نقله إلى مستشفى محلي لإجراء الفحوصات، بعد تصادم قوي مع زميله إدواردو كامافينجا في الشوط الثاني.

وسقط المدافع أرضًا بقوة، واضطر الطاقم الطبي إلى تقديم الإسعافات له لبضع دقائق داخل أرض الملعب، قبل تثبيته وإخراجه.

وقال ألفارو أربيلوا إن أسينسيو أصيب، على ما يبدو، في رقبته، لكنه أشار إلى أن "الأمر لم يكن خطيراً".