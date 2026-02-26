قائد يوفنتوس لوكاتيلي: أرغب في البكاء

شعر قائد فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم مانويل لوكاتيلي، برغبة في البكاء إثر إخفاق محاولة فريقه الرائعة للعودة في دوري أبطال أوروبا، أمام غلطة سراي التركي أمس الأربعاء.

وكان يوفنتوس خسر مباراة الذهاب 2-5، واستطاع أن يتقدم في مباراة الإياب 3-صفر، رغم أنه لعب أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد لويد كيلي، ليضطر للعب مع غلطة سراي شوطين إضافيين.

وسجل غلطة سراي في الشوطين الإضافيين هدفين ليخسر مباراة الإياب 2-3 ولكنه فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-5.

وصفقت جماهير يوفنتوس للفريق عقب المباراة رغم الخروج، وقال لوكاتيلي: "كاد ذلك يجعلني أشعر برغبة في البكاء من شدة الإيمان الذي وضعناه. أعتقد أننا قدمنا مباراة شجاعة ، وأكثر من ذلك".

وأضاف :"هذه نوعية المباريات، التي تبقى معك".

وشعر مدافع يوفنتوس، فيديريكو جاتي، الذي سجل الهدف الثاني للفريق، أن الفريق أهدر التأهل الأسبوع الماضي.

وقال :"الأمر محبط لأننا وصلنا للشوط الإضافي ونحن منهكون قليلا. لقد أعدنا المباراة إلى مسارها الصحيح بالفعل، لكن سأكرر القول، لقد ضيعنا الفرصة في مباراة الذهاب. مباراة مثل هذه لا يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة".