وسط موجة العنف وإجراءات أمنية مشددة.. المكسيك تهزم أيسلندا ودياً

فاز المنتخب المكسيكي لكرة لقدم، الخميس، على ضيفه منتخب أيسلندا في مباراة ودية أقيمت تحت إجراءات أمنية مشددة وسط موجة العنف الأخيرة عقب مقتل أحد زعماء المخدرات النافذين.

وتغلب المنتخب المكسيكي، الذي يستضيف بطولة كأس العالم للرجال مع أمريكا وكندا والمكسيك، على أيسلندا 4-صفر في مباراة ودية أقيمت في مدينة كويريتارو.

وتم نشر قوات أمن مدججة بالسلاح، ووفقا لتقارير إعلامية، جرى إنشاء ستة أطواق أمنية حول ملعب كوريخيدورا.

وذكر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان عقب المباراة: "أظهرت المكسيك، من خلال التنسيق الممتاز بين جميع الأطراف المعنية والسلوك النموذجي للجماهير، اليوم قدرتها على تنظيم مباريات كرة القدم وتوفير جميع الضمانات الأمنية اللازمة".

وقبل أربعة أشهر من بداية بطولة كأس العالم، اندلعت اضطرابات كبيرة في البلاد بعد مقتل زعيم المخدرات النافذ نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس المعروف باسم "إل مينشو" على يد الجيش المكسيكي يوم الأحد الماضي.

وقام أعضاء كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" بإقامة حواجز على الطرق في عدة ولايات مكسيكية، وأشعلوا النيران في السيارات وهاجموا المتاجر. وأسفر الهجوم العسكري والمعارك اللاحقة عن مقتل 74 شخصا، بينهم 25 من أفراد الحرس الوطني المكسيكي.

وقبل المباراة في كويريتارو، اصطف الجنود في ملعب المباراة الممتلئ حاملين علم المكسيك الكبير. وعزفت الموسيقى العسكرية، كما تم الوقوف دقيقة صمت تكريما للضحايا.

وتعهدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بتوفير ضمانات أمنية للمشجعين الحاضرين إلى مباريات كأس العالم، في ظل الارتفاع الأخير في مستويات العنف.