حارس دورتموند يحمّل نفسه مسؤولية الخروج من دوري أبطال أوروبا

تحمل حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، جريجور كوبيل المسؤولية بعد خطأ تسبب في ركلة جزاء سجلها فريق أتالانتا الإيطالي في الوقت بدل الضائع، ليُقصي الفريق الألماني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وحول الفريق الإيطالي تأخره بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، بفوزه 4-1 في بيرجامو، و 4-3 في مجموع مباراتي المُلحق المؤهل لدور الـ16.

وساهم الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع دورتموند، في ثلاثة أهداف لأتالانتا، حيث ارتكب خطأً أدى إلى هدف جيانلوكا سكاماكا المبكر، وحوّل تسديدة دافيدي زاباكوستا إلى داخل الشباك.

وسجل ماريو باشاليتش الهدف الثالث، قبل أن يُعيد كريم أديمي الأمل لدورتموند، قبل أن يتسبب بن سبعيني في ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد أن حاول كوبيل تمرير الكرة للخروج من المأزق.

وقال الحارس السويسري لمنصة "دازن": "لقد كان خطأي في النهاية، أعتذر لزملائي، كان عليّ إبعاد الكرة، بغض النظر عن الطريقة".

وأظهر مدرب دورتموند، نيكو كوفاتش، روحًا رياضية عالية بعد الهزيمة، وقال: "أولًا وقبل كل شيء، أهنئ أتالانتا، لقد لعبوا كما لعبنا في مباراة الذهاب، وللأسف لم نتمكن من إظهار قدراتنا الكروية خارج المرمى".

وتابع: "كانت مباراة صعبة للغاية ارتكبنا فيها أخطاءً كثيرة، وفي دوري أبطال أوروبا، تدفع ثمن هذه الأخطاء".