إنريكي متفائل قبل مواجهة تشيلسي أو برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أكد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي أن فريقه واجه صعوبة شديدة في التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب منافسه المحلي موناكو.

وبدا المدرب الإسباني في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء متفائلا بشأن فرص فريقه حامل اللقب قبل مواجهة برشلونة الإسباني أو تشيلسي الإنجليزي.

وقال إنريكي: "في الشوط الأول لم نكن معتادين على مواجهة فريق يلعب بنفس أسلوبنا ومستوانا، لذا كانت الأمور متكافئة".

وأضاف: "في الشوط الثاني استفدنا من إجراء بعض التغييرات، ولعبنا بدقة أكبر، وكنا نستحق الفوز، ولكن المباراة كانت صعبة، ونحن سعداء للغاية بتجاوز هذه المرحلة".

وبشأن حظوظ باريس سان جيرمان قبل قرعة دور الـ16 المقررة غدا الجمعة، حيث تنتظر الفريق الفرنسي مواجهة إما تشيلسي أو برشلونة، قال إنريكي: "يبدو واضحا أننا الفريق الذي واجه أسوأ قرعة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا".

وواصل: "إذا كان هناك فريق واحد جاهزا للمرحلة التالية، فهو باريس سان جيرمان، لقد اعتدنا على خوض مثل هذه المباريات، وجاهزون لأي فريق".

وختم إنريكي: "بالطبع بإمكاننا تقديم أداء أفضل، ونسعى لذلك، ولكننا واجهنا فريقا مميزا، وأظهروا قدراتهم، وكنا على علم بها".

وتعادل باريس سان جيرمان على أرضه مع موناكو بنتيجة 2 / 2 لكنه تأهل بفضل فوزه ذهابا بنتيجة 3 / 2.