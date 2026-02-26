"فيفا" يسمح لـ"جيش الترتان" ارتداء التنانير والحقائب الجلدية خلال كأس العالم

تقرر السماح لجماهير أسكتلندا بارتداء التنانير التقليدية (الكيلت) خلال حضورهم لمباريات كأس العالم.

وأكد الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يسمح بارتداء الحقائب الجلدية التقليدية (السبوران)، المصنوعة من الفرو أو الجلد والتي تُلبس أمام الكيلت في المباريات، رغم أن هذا الزي مخالف للقيود الأمنية المفروضة لدخول الملاعب خلال مباريات كأس العالم التي تشترك الولايات المتحدة في تنظيمها مع كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وسيلعب منتخب أسكتلندا في المجموعة الثالثة رفقة البرازيل والمغرب وهايتي، وسيخوض مباراتين في بوسطن ومباراة في ميامي.

وتسمح اللجنة المنظمة لكأس العالم لحاملي التذاكر بحمل حقائب شفافة فقط، أو حقائب صغيرة بحجم نصف حجم الحقيبة الأسكتلندية التقليدية (السبوران).

وأثارالأمر مخاوف جماهير أسكتلندا من عدم الظهور بالزي التقليدي (الكيلت)، الذي يشبه التنورة حتى الركبة، ولكن لا يحتوي على جيوب، لذا يتم حمل الأغراض الشخصية في حقائب السبوران.

ومن المتوقع أن يحظى المنتخب الأسكتلندي بمساندة كبيرة من جماهيره المعروفة بـ "جيش الترتان" لدعم منتخب بلادهم في أول ظهور له بكأس العالم منذ عام 1998.