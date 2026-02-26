مرموش تحت أنظار عملاق إسباني

كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة يدرس خيار التعاقد مع اللاعب عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الحالي.

ذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية أن الدولي المصري يبرز كبديل محتمل في حال تعذر إتمام صفقة جوليان ألفاريز، والتي قد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو، وهو مبلغ يرى النادي الكاتالوني أنه مبالغ فيه.

وأوضحت "يُقدّر برشلونة مرموش كثيراً، خاصة بعد أدائه المميز في الدوري الألماني مع نادي إينتراخت فرانكفورت ثم مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث نال إعجاب المدرب هانسي فليك وأسطورة النادي ديكو".

ويعتبر النادي الإسباني، اللاعب مهاجماً ديناميكياً، قادراً على المشاركة في مختلف المواقع الهجومية، ويتميز بقدرته على الربط بين خطوط الفريق وخلق فرص تهديفية لزملائه.

وتشير المصادر إلى أن مانشستر سيتي قد يكون مستعداً لقبول عرض أقل من المبلغ الذي دفعه للتعاقد مع مرمّوش، والبالغ 75 مليون يورو، ما يجعله خياراً اقتصادياً وواقعياً مقارنة بصفقات أخرى محتملة.

ويأتي اهتمام برشلونة بكسب خدمات عمر مرموش في إطار سعيه لتعزيز خط الهجوم بلاعب شاب يمتلك سرعة وقدرة على التحرك في مساحات مختلفة، بما يتناسب مع أسلوب لعب الفريق هذا الموسم واستعداداته للمنافسات المحلية والقارية.