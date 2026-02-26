الذكاء الاصطناعي يمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني

تشتعل المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع دخول الموسم مراحله الحاسمة، حيث كشفت أحدث محاكاة للحاسوب الخارق التابع لشركة "أوبتا" عن تغيّر مهم في موازين الترشيحات، بوضع برشلونة في صدارة المرشحين للتتويج، متقدّماً على غريمه التقليدي ريال مدريد، في سباق يُعد من الأكثر إثارة وتشويقاً في كرة القدم الأوروبية.

وفقاً لنتائج المحاكاة الإحصائية، يمتلك برشلونة حظوظاً تبلغ 60.2% للفوز بلقب الليغا هذا الموسم، وهي نسبة تعكس الأداء التصاعدي للفريق والاستقرار الفني الذي يعيشه في الجولات الأخيرة.

ويستفيد الفريق الكتالوني من صلابته الدفاعية، وفعاليته الهجومية، إضافة إلى الانسجام الواضح بين خطوطه، ما جعله يفرض نفسه كمرشح أول للعودة إلى منصة التتويج.

في المقابل، تبلغ حظوظ ريال مدريد حالياً 39.6%، وهي نسبة تؤكد أن الصراع ما زال مفتوحاً على جميع الاحتمالات. ورغم التراجع الطفيف في الترشيحات، يبقى النادي الملكي خصماً شرساً بفضل خبرته الكبيرة في حسم البطولات، وقوة تشكيلته، وقدرته على قلب الموازين في الأمتار الأخيرة من الموسم، خاصة في ظل جدول مباريات قد يحمل مفاجآت غير متوقعة.