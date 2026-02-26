زيادة في أرباح مانشستر يونايتد عقب «إعادة الهيكلة»

أكّد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، عمر برادة، على «الأثر المالي الإيجابي لعمليات إعادة الهيكلة الإدارية»، بعدما سجّل النادي زيادة في الأرباح عقب عمليات خفض الوظائف الأخيرة.

وحقق يونايتد، وفقاً لبيان أصدره، ربحاً تشغيلياً قدره 32.6 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار)، في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، مقارنة بخسارة قدرها 3.9 ملايين جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ الربح التشغيلي للربع الأخير، أي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 19.6 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ3.1 ملايين جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الأرقام بعد الاستغناء عن نحو 450 وظيفة.