"يويفا" يرفض استئناف بنفيكا ويؤكد غياب بريستياني عن مواجهة ريال مدريد

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الطعن الذي تقدم به نادي بنفيكا ضد الإيقاف المؤقت للاعبه جيانلوكا بريستياني، الذي يُشتبه في توجيهه إساءات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد التي انتهت بفوز الأخير بهدف .

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه وفقا لهذا القرار فإن بريستياني لن يشارك في لقاء الإياب الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت أن بريستياني الذي قرر (يويفا) إيقافه مؤقتا بعد مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي كان يأمل المشاركة أساسيا في لقاء العودة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأشارت إلى أن النادي البرتغالي استأنف ضد عقوبة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وطالب بتعليق الإيقاف لحين حسم القضية.

لكن لجنة الاستئناف باليويفا رفضت هذا الطعن بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ويواجه اللاعب الأرجنتيني بريستياني اتهاما بأنه وصف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بـ"القرد"، مما سيحرمه من المشاركة في مباراة العودة بالملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري الأبطال.

وختمت ليكيب بأنه سيتم إصدار قرار نهائي في قضية بريستياني خلال الفترة المقبلة، وأن لاعب بنفيكا بات مهددا بالإيقاف لمدة لا تقل عن 10 مباريات.