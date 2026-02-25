حكيمي في قائمة سان جيرمان لمواجهة موناكو رغم إحالته للمحاكمة

أدرج اسم الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي المُحال للمحاكمة بتهمة الاغتصاب، ضمن تشكيلة فريق باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب لمواجهة ضيفه موناكو الأربعاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أفاد الأربعاء النادي الباريسي.

ومن المتوقع أن يشارك النجم المغربي، القائد الثاني في الفريق وأحد أبرز لاعبيه، في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني لويس إنريكي في اليوم التالي لصدور القرار القضائي. ورغم عدم إصدار النادي الباريسي أي تعليق رسمي، إلّا أنه يعتزم حماية لاعبه، معتمدا على مبدأ قرينة البراءة.

منذ بداية هذه القضية في فبراير 2023 وتوجيه الاتهام للاعب حكيمي في مارس من العام نفسه بتهمة اغتصاب شابة، دأب النادي على دعم لاعبه.

علّق إنريكي الثلاثاء عندما سُئل عن الأمر في مؤتمر صحافي، قائلا "الأمر الآن بيد القضاء".

من جانبه، دافع حكيمي عن نفسه فكتب على منصة إكس "اليوم، يكفي أن تُوجّه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة".

وأضاف الدولي المغربي البالغ من العمر 27 عاما "أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ".