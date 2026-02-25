رسميًا.. استبعاد مبابي من قائمة مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم، ضمن منافسات ملحق إياب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عدم تواجد اسم الفرنسي كيليان مبابي.

كانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أشارت إلى أن هناك شكوكًا حول مشاركة مبابي في المباراة، بسبب آلام في الركبة اليسرى، فيما أكدت صحيفة "ماركا" أن النجم الفرنسي سيغيب عن التشكيل الأساسي.

وبالفعل تأكد قيام أربيلوا باستبعاد مبابي، بعدما خلت القائمة التي أعلنها ريال مدريد ظهر اليوم من اسم النجم الذي أحرز 38 هدفًا هذا الموسم.

وبعد إعلان القائمة، أشارت التقارير الإسبانية وأبرزها صحيفة "آس" إلى أن اللاعب الفرنسي سيغيب حتى يتم حل مشكلة ركبته اليسرى نهائيًا، بهدف أن يكون جاهزًا تمامًا لدور الـ16 من دوري الأبطال، حال تأهل فريقه، في الأسبوع الثاني من شهر مارس.

وأوضحت أن مبابي غير راضٍ تمامًا عن طريقة التعامل مع إصابته، وقد قرر إيجاد حل نهائي ينهي مشاكله ويسمح له بخوض المرحلة الحاسمة من الموسم بأفضل حالاته.

ويمثل غياب مبابي أزمة كبرى للفريق الملكي، الذي يسعى لتأمين تأهله إلى دور الـ16 من البطولة القارية، لا سيما أن الفريق الإسباني عاد من لشبونة الأسبوع الماضي بفوز غير مطمئن 1-0 في مباراة شهدت أحداثًا مثيرة.