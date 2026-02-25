مشجع نابولي يتعرض للطعن من زوجته بسبب قرار من "الفار"

تعرض مشجع نابولي يبلغ من العمر 40 عاماً للطعن على يد زوجته في حادثة غريبة عقب خسارة فريقه أمام أتالانتا بيرغامو (2-1) الأحد ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وقع الحادث بعد أن أطلق المشجع عبارات مسيئة احتجاجاً على قرار تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" بإلغاء ركلة جزاء، ما دفع زوجته للاعتقاد بأنها المقصودة بتلك الإهانات.

ووفقاً لحساب "Football Factly" على منصة "إكس فإن الزوجة البالغة من العمر 35 عاماً، اعتقدت أن الإهانات موجهة إليها، فغضبت.

وتابع: "تصاعد الخلاف بسرعة، فألقت الزوجة أولًا بالمقص، ثم أمسكت بسكين مطبخ".

وذكرت أن مشجع نابولي تعرض للطعن في جنبه، وعُثر لاحقاً على عدة سكاكين في مكان الحادث.

وقالت: "تدخلت الشرطة وألقت القبض على المرأة، في حين يرقد الضحية الآن في المستشفى، لكن حالته مستقرة.. والمرأة رهن الاحتجاز".