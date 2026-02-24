"يتصرف كطفل مدلل".. مدرب إنجلترا السابق سام ألاردايس يهاجم محمد صلاح

تعرّض الدولي المصري محمد صلاح لانتقادات حادة من المدرب السابق لمنتخب إنجلترا سام ألاردايس، بعدما وصفه بأنه "يتصرف كطفل مدلل"، في ظل استمرار موسمه الصعب مع ليفربول.

ويعاني المهاجم المصري من فترة معقدة، إذ لم يسجل سوى أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخرها في أوائل نوفمبر.

وكان صلاح قد دخل في نوبة غضب في وقت سابق من هذا الموسم بعدما تقلّص دوره داخل الفريق. كما ارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة في عطلة نهاية الأسبوع، عندما جرى استبداله قبل صافرة النهاية خلال فوز ليفربول على نوتنغهام فورست.

وقال ألاردايس في حديثه عبر بودكاست "No Tippy Tappy Football": "على محمد صلاح أن يتحمّل المسؤولية، ويجلس مع نفسه، ويتأكد من أنه يبدأ في التسجيل، عليه أن يتوقف عن لوم آرني سلوت، عندما يكون عدم تسجيله وتعرضه للاستبدال خطأه هو، لا يمكنه أن يشعر بخيبة أمل بسبب استبداله وهو لا يسجل أو يصنع الفرص".

وأضاف: "يبدو أن الأمر أشبه بحاجز ذهني، لأنه لم يعد مجرد فترة عابرة، بل موسم كامل، إنه مصدر قلق لليفربول وله شخصيًا، عليه أن يتوقف عن إظهار استيائه من الوضع داخل الملعب. ليذهب ويطرق باب المدرب ويناقش الأمر هناك، لا يفعل ذلك أمام الجميع؛ إنه يتصرف كطفل مدلل".

وليس ألاردايس أول من وجّه انتقادات لصلاح بسبب أدائه أمام فورست، فقد هاجم المدافع السابق لليفربول جيمي كاراغر مستواه في ملعب سيتي غراوند.

وقال: "نغوموها قدّم في 15 دقيقة أكثر مما قدّمه صلاح وغاكبو قبل ذلك. لقد غيّر مجرى المباراة ويجب أن يبدأ أساسيًا".

ويواجه صلاح مستقبلًا غير واضح المعالم مع ليفربول، ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، فإنه لا يزال مرتبطًا بتكهنات حول انتقال ضخم إلى الدوري السعودي.