حكيمي يعلق على اتهامه بالاغتصاب

علق المغربي أشرف حكيمي ظهير فريق باريس سان جيرمان على إحالته إلى المحاكمة بسبب قضية الاغتصاب المتهم فيها، في فرنسا.

ووجهت إلى أشرف حكيمي تهمة اغتصاب فتاة قبل 3 سنوات من الآن وهي تهمة لطالما أنكرها مدافع باريس سان جيرمان مراراً وتكراراً.

وقال حكيمي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "اليوم، يكفي مجرد اتهام بالاغتصاب لتبرير المحاكمة، رغم أنني أنكر ذلك وكل الأدلة تثبت زيفه".

وأضاف: "إنه ظلمٌ بحق الأبرياء. أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، والتي ستتيح ظهور الحقيقة للعلن".

ولقد تم تحويل أشرف حكيمي للمحاكمة أمام محكمة جنائية محلية في فرنسا بتهمة الاغتصاب بحسب ما نشر موقع "فرانس إنفو".

ويرجع تاريخ الواقعة المتهم فيها المدافع المغربي إلى 24 فبراير2023، أي قبل 3 سنوات.

وفي اليوم التالي، توجهت فتاة إلى مركز شرطة نوجان سور مارن لتقديم بلاغ ضد ظهير باريس سان جيرمان. وأكدت الفتاة في بلاغها أنها ذهبت إلى منزله في اليوم السابق، وتعرضت لاعتداء جنسي.