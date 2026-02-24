«مورينيو خيَّب أملي».. كورتوا يعلق على العنصرية ضد فينيسيوس

دافع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في ظل مزاعم العنصرية.

وكان فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، اتهم جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا باستخدام عبارات عنصرية تجاهه خلال مباراة الفريقين في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأدلى جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، بتصريح مثير للجدل عقب المباراة، حيث قال إن هناك مشكلة في "كل ملعب" يلعب فيه فينيسيوس، مؤكداً أنه تسبب في تلك الأزمة بسبب احتفاله.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة العودة، الأربعاء، قال تيبو كورتوا: "مورينيو هو مورينيو، كمدرب، ستدافع دائماً عن ناديك وستؤمن بلاعبك، لكن هناك أمر واحد خيب أملي".

وأضاف في حديثه عن مدرب ريال مدريد الأسبق: "استخدم مورينيو احتفال فينيسيوس كذريعة، لا يمكن تبرير العنصرية بسبب احتفال".

وأكمل: "فينيسيوس هو من قرر أن نواصل اللعب ضد بنفيكا، لو قرر الانسحاب، لكنا انسحبنا جميعاً".

وتابع: "أنا أصدق ما قاله فينيسيوس تماماً، لم يتهم فينيسيوس أي لاعب منافس بالعنصرية أبداً، لقد سمع بريستياني يقول ذلك بالتأكيد، أخبرنا بذلك مراراً".

وواصل كورتوا: "إذا قال بريستياني ذلك دون أن يغطي فمه، فتخيلوا ماذا قال عندما غطى فمه بقميصه".

وأنهى حارس الريال قائلاً: "رأيت فيديوهات لجماهير بنفيكا وهم يقومون بإيماءات بذيئة في الملعب، كان الأمر مثيراً للشفقة، لا أعرف ما إذا كان بنفيكا سيعاقبهم أم لا، لكن الأمر كان مثيراً للشفقة حقاً".