إحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

أحيل الدولي المغربي ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة في فبراير 2023، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الثلاثاء من محامية اللاعب والنيابة العامة في نانتير.

وقال اللاعب على منصة إكس رداً على ذلك "اليوم، يكفي أن تُوجّه إليك تهمة اغتصاب لتبرير إحالتك إلى المحاكمة، حتى وإن كنت أطعن فيها وكل ما هو قائم يثبت أنها باطلة".

وأضاف الدولي المغربي البالغ من العمر 27 عاما "أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بانكشاف الحقيقة أمام الملأ".

في أواخر فبراير 2023، كانت الشابة البالغة آنذاك 24 عاماً مثل اللاعب، قد توجّهت أولا إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، حيث أعلنت أنها تعرّضت للاغتصاب، من دون أن تتقدّم بشكوى.

وقالت محامية اللاعب، فاني كولان "تُفرض محاكمة في وجود اتهام يستند إلى كلمة امرأة واحدة فقط، عرقلت كل التحقيقات، ورفضت جميع الفحوص الطبية وبحث الحمض النووي، ورفضت استخراج بيانات هاتفها المحمول، ورفضت إعطاء اسم شاهد رئيس".

واعتبرت كولان أن "التقييمين النفسيين" للمدّعية "كشفا افتقارها للوضوح بشأن الوقائع التي تدّعي الإبلاغ عنها"، مشيرة خصوصاً إلى أنها "حاولت إخفاء عن القضاء رسائل عدة تبادلتها مع إحدى صديقاتها تخططان فيها لـ"سلب" السيد حكيمي".

من جهتها، وبعد مرافعات النيابة، التي كانت قد طلبت إحالة لاعب كرة القدم بتهمة الاغتصاب، قالت باردو إن "لا شيء في هذا الملف يسمح بتوصيف محاولة ابتزاز".

وأضافت "لن نقبل أي حملة تشهير أو زعزعة، كما يحدث مع الأسف في كثير من الأحيان للنساء اللواتي يتحلين بالشجاعة للإبلاغ عن جرائم الاغتصاب التي يتعرضن لها". وتابعت "ننتظر هذه المحاكمة بعزم كي تتحقق العدالة".

وتدرّج حكيمي في ريال مدريد الإسباني، ويُعد من ركائز المنتخب المغربي الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر.

انضم إلى باريس سان جرمان في 2021، حيث يُعد حاليا القائد الثاني في الفريق، بعد محطات سابقة في بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.