تعديلات جذرية على قانون كرة القدم.. عد تنازلي لتنفيذ رميات التماس

ذكرت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يستعد لإدخال سلسلة من التعديلات الجوهرية على قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم، والتي تهدف إلى تسريع رتم اللعب، الحد من إضاعة الوقت، ومنح المهاجمين أفضلية أكبر لزيادة عدد الأهداف.

وذكرت شبكة BBC: "فيفا" يستعد لتغييـرات كبيرة في قوانين كرة القدم ومنها:

1- اللاعب المصاب الذي يخرج للعلاج لا يمكنه العودة للعب قبل مرور دقيقة واحدة على الأقل.

2- سيتم تطبيق نظام العد التنازلي في رميات التماس والمرمى، وفي حال تجاوز الوقت يُمنح الكرة مباشرة للفريق المنافس.

3- اللاعب الذي يخرج من الملعب يجب أن يغادره خلال 10 ثوانٍ كحد أقصى وإلا لن يُسمح بدخول البديل، وسيلعب الفريق بعشرة لاعبين حتى التوقف التالي للعب (ولا يقل عن 60 ثانية).

5- توسيع صلاحيات "الفار"، من خلال مراجعة البطاقات الصفراء الثانية الخاطئة عبر تقنية الفيديو، وفي بعض البطولات (حسب اختيار المنظمين) يمكن تفعيل "الفار" في الركنيات.