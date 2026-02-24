المكسيك مهددة بالاستبعاد من استضافة كأس العالم

كشفت تقارير إعلامية، عن إمكانية استبعاد المكسيك نهائياً من استضافة كأس العالم 2026، وذلك عقب موجة عنف غير مسبوقة اجتاحت عدة مدن مكسيكية.

وقال حساب Topskills Sports UK عبر إكس: "يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجدية استبعاد المكسيك من تنظيم مونديال 2026، بسبب العنف المتواصل من قبل عصابات المخدرات".

وأضاف: "تتعرض الولايات المكسيكية حالياً لهجمات عنيفة من قبل عصابة "خاليسكو نويفا جينيراسيون" القوية".

وتابع: "في حال إعلان قرار الاستبعاد ستفقد المكسيك جميع حقوق الاستضافة، وستُقام البطولة بالكامل في الولايات المتحدة وكندا، قرار غير مسبوق في تاريخ كرة القدم".

و‏تواجه المكسيك خطر فقدان حق استضافة مباراة ملحق كأس العالم المرتقبة بعد شهر، وذلك في ظل الاضطرابات الأمنية التي تضرب أجزاءً واسعة من البلاد حالياً.

‏وأفادت تقارير بأن لجنة الطوارئ في "فيفا" بدأت فعلياً في تقييم المخاطر، وتضع أمن الوفود الرياضية كأولوية قصوى.

وفي حال استمرار حالة عدم الاستقرار، فمن المتوقع أن يتم نقل اللقاء إلى مدينة بديلة خارج المكسيك، وذلك لتفادي أي أزمات قد تؤثر على جدول التصفيات العالمي.