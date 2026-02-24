الاتحاد التونسي يساند المجبري بعد تعرّضه لإساءة عنصرية

عبّر الاتحاد التونسي لكرة القدم عن دعمه الكامل للاعبه الدولي، حنبعل المجبري، إثر تعرّضه لإساءة عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب مباراة فريقه بيرنلي أمام تشلسي ضمن الدوري الإنجليزي.

وتعرض المجبري، إلى جانب مدافع تشلسي الفرنسي ويسلي فوفانا، لإساءات عنصرية عقب اللقاء، حيث نشر اللاعبان عبر حساباتهما صوراً لرسائل مسيئة وصلتهما عبر الرسائل الخاصة على منصة «إنستغرام».

ونشر المجبري رسالة تصفه بعبارات عنصرية من بينها «الإرهابي القرد»، معلقاً عبر حسابه «لايزال مثل هؤلاء الأشخاص موجودين بيننا في 2026.. أرجو أن تعلموا أبناءكم وأنفسكم».