برعاية الفارس الشهم (3).. انطلاق "بطولة غزة الرمضانية" وسط حضور جماهيري واسع

انطلقت “بطولة غزة الرمضانية” لقدامى اللاعبين برعاية عملية الفارس الشهم (3)، وذلك في مشهد رياضي طال انتظاره في إطار حفل رياضي حاشد في ملعب نادي خدمات النصيرات، وسط حضور وطني ورياضي واسع.

حظي الحدث بصدى إعلامي كبير وحضور جماهيري لافت، إلى جانب تغطية إعلامية مميزة من مختلف الصحفيين ووسائل الإعلام.

شهد حفل الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا أعاد الروح إلى الملاعب بعد غياب المنافسات الرياضية لأكثر من سنتين بفعل الحرب والأوضاع الصعبة التي شهدها قطاع غزة.

وشكّل الحفل مساحة أمل أعادت للأهالي أجواء الفعاليات والبطولات التي افتقدوها طويلاً وتخلله عرض منظم للفرق العشرين المشاركة، وفقرات فنية ووطنية عكست حالة التفاعل الجماهيري، إلى جانب كلمة مؤثرة لأحد اللاعبين المصابين، استعرض فيها معاناة الرياضيين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الرياضة ستبقى رسالة ثبات وأمل في وجه التحديات.

ويترقب الجمهور الفلسطيني منافسات البطولة بشغف كبير، في ظل شوقهم لعودة أجواء التنافس الرياضي التي شكّلت على الدوام متنفسًا مجتمعيًا ورسالة وحدة وصمود.