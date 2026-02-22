جمال موسيالا يحدد موعد عودته للمنتخب الألماني

أعرب جمال موسيالا عن ثقته بقدرته على العودة إلى صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم بنهاية شهر مارس المقبل، في ظل مواصلته التطور مع فريقه بايرن ميونخ بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الساق.

وشارك موسيالا لمدة 78 دقيقة في المباراة التي فاز فيها بايرن على آينتراخت فرانكفورت 3-2، في ثامن ظهور له منذ عودته إلى الملاعب الشهر الماضي، عقب تعرضه لكسر في الساق والكاحل في يوليو الماضي.

وبسؤاله عما إذا كان سيتمكن من الظهور بالمستوى المعهود مع المنتخب الألماني في مواجهتي سويسرا وغانا، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم بعد خمسة أسابيع، قال موسيالا: «أعتقد ذلك».

وأكد اللاعب، الذي أصبح أصغر من يحقق 100 انتصار في الدوري الألماني قبل بلوغه 23 عاماً، أن هدفه الأساسي يتمثل في المشاركة في بطولة كأس العالم الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني للمنتخب الألماني، يوليان ناجلسمان، قائمة الفريق للمباراتين يوم 19 مارس، حيث يأمل في الاعتماد على موسيالا كلاعب أساسي في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي الوقت نفسه، يواصل موسيالا وبايرن نهجهما الحذر لإعادته تدريجياً إلى أفضل مستوياته.

وعن مواجهة القمة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الأسبوع المقبل، قال: «تركيزي في المقام الأول منصب على مواجهة دورتموند ثم المباريات التالية».

وأضاف عقب مباراة فرانكفورت: «يجب أن أستعيد الزخم. أركض كثيراً ولدي لحظات جيدة. عقليتي ببساطة هي تحقيق التقدم في كل مباراة وألا أفكر في القدم».

وتابع: «أتمنى لو أن كل شيء يسير بشكل أسرع قليلاً»، لكنه أعرب عن ثقته في أنه سيعود إلى جاهزيته الكاملة بنسبة 100% في الوقت المناسب.

من جانبه، قال مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني: «بالنسبة لي، لا يزال في مرحلة لا أريد أن أضع عليه فيها ضغطاً ليكون قائد الأداء. نحن سعداء بالوضع كما هو الآن».

واتفق معه ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، مؤكداً: «كل دقيقة تفيده، وكل أسبوع يفيده. بالنسبة لنا هو لاعب قادر على صنع الفارق، ونريده أن يكون كذلك هذا الموسم، وفي أفضل الأحوال أيضاً مع المنتخب الألماني في الصيف».