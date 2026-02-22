رسالة غوارديولا إلى جماهير مانشستر سيتي

أشاد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني جوسيب غوارديولا، بالعلاقة الخاصة بين فريقه وجماهير ملعب الاتحاد، عقب الفوز المهم والصعب 2-1 على نيوكاسل، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة مثيرة حسمتها ثنائية نيكو أوريلي في الشوط الأول، تخللها هدف تقليص الفارق الذي أحرزه لويس هال لصالح نيوكاسل.

واضطر مانشستر سيتي للقتال بقوة في الشوط الثاني لصد انتفاضة نيوكاسل، وسط أجواء صاخبة وحماسية من جماهير الاتحاد.

وفي حديثه عن الليلة التي بدت مفصلية، خصّ غوارديولا الجماهير بإشادة خاصة، مشيداً بالأجواء والطاقة التي منحتها للفريق.

وقال غوارديولا، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «ارتباطنا بالجماهير اليوم كان الأفضل هذا الموسم».

وأضاف: «تبقت لنا خمس مباريات على أرضنا في الدوري، ونحتاج إلى هذه الأجواء».

وتابع: «المباراة التي لعبناها اليوم هي ما سيحدث في المباريات الـ11 المقبلة، كانت صعبة للغاية. دائماً أقول إن علينا أن نلعب من أجلهم».

وأشار: «نحن نبذل قصارى جهدنا ولا نريد أن نخيب آمالهم. منذ وصولي قبل 10 سنوات، فرقي تمتلك روحاً وشخصية، ويحاول اللاعبون فعل كل شيء».

وأكمل: «طريقة لعب نيوكاسل اليوم، بالرقابة رجل لرجل، أجبرتنا على التفوق عليهم في هذا النوع من المباريات، وإلا كان الأمر مستحيلاً».

وأكد: «كانوا عدوانيين ويفوزون بالالتحامات، لكننا كنا في الموعد، هذا هو إيقاع كرة القدم».

وأضاف: «لهذا السبب ما زالت فرق الدوري الإنجليزي موجودة في دوري الأبطال، الإيقاع هنا هائل».

وواصل: «المباراة كانت صعبة جداً. في مركز التدريب شاهدنا أستون فيلا ضد ليدز، يا إلهي... كل مباراة ستكون هكذا».

ومع تبقي 11 مباراة فقط في الدوري، يزداد الضغط في سباق القمة.

وأكد المدرب الإسباني: «بالنسبة للعديد من لاعبي السيتي الجدد، يمثل سباق اللقب تجربة جديدة».

لكنه شدد على أن التركيز يجب أن يكون على الراحة والتعافي، ثم الاستعداد لمواجهة ليدز السبت المقبل.

وأضاف: «أعلم أن هناك الكثير من اللاعبين الجدد ويجب أن يعيشوا هذه التجربة، لكن ما قدمناه هذا الموسم في العديد من المباريات ليس كافياً للفوز بالدوري».

وأكد: «علينا أن نكون أفضل لنمنح أنفسنا الفرصة».

وختم قائلاً: «11 مباراة عدد كبير في الدوري الإنجليزي، ولدي شعور بأننا لن نفوز بكل مبارياتنا، مع وجود كأس الاتحاد، ونهائي كأس الرابطة، ودوري الأبطال، وكثرة المباريات والإصابات المحتملة. الكثير من الأمور قد تحدث».