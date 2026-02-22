وفاة لاعب مصري صدمته سيارة أثناء توزيع وجبات إفطار

تحوّل عمل خيري كان يهدف إلى إدخال السرور على الصائمين إلى مأساة مؤلمة، بعدما لقي اللاعب الناشئ معتصم زكريا، كابتن فريق نادي عمال المنصورة، مصرعه في حادث أليم بمحافظة الدقهلية.

ووقع الحادث قبل أذان المغرب، السبت، أثناء قيامه بتوزيع وجبات الإفطار والتمور على المسافرين والمارة على الطريق، في مبادرة تطوعية اعتاد المشاركة فيها خلال شهر رمضان.

ونعى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اللاعب الشاب، فيما عبّر مدربو ومسؤولو قطاع الناشئين بنادي عمال المنصورة عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين أن زكريا لم يكن مجرد لاعب عادي، بل كان كابتن فريق "مواليد 2011" ومشهود له بالموهبة الفذة والأخلاق العالية، وكان ينتظره مستقبل باهر في عالم كرة القدم.