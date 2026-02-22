برشلونة يتحرك لحماية يامال من إرهاق الصيام في رمضان

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، السبت، أن نادي برشلونة يخشى من أن يؤثر توقيت صيام شهر رمضان على الحالة البدنية لنجمه لامين يامال، خاصة بعد تعديل جدول المباريات، ما دفع "البلوغرانا" للتدخل لضمان أن يصوم اللاعب ويحافظ على أدائه البدني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، سيخوض برشلونة 4 مباريات بالدوري الإسباني في نهار رمضان على الساعة 4:15 بتوقيت إسبانيا، أي قبل موعد الإفطار.

وافترضت الصحيفة أن يامال سيكون صائما في مباريات ليفانتي وفياريال وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، وسيكون مطالبا بأداء عالٍ رغم امتناعه عن الماء والطعام.

ولكن يمكنه أن يلعب بأريحية في لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد، إذ ستقام المباراة ليلا بعد ساعتين تقريبا من وقت الإفطار.

وأشار المصدر إلى أن مباريات ما بعد الظهر هي أسوأ توقيت يمكن أن يتعرض فيه يامال لخطر الجفاف، فهو يعتمد على الجهد البدني والقدرة على المراوغة وتغيير السرعة والانطلاق المتواصل، وسيؤدي أي نقص في السوائل إلى ارتفاع خطر الإصابة بالإرهاق والتشنجات العضلية وحتى التمزقات العضلية.

وأثبت يامال قدرته على التعامل مع شهر رمضان العام الماضي، فيما يتعامل برشلونة مع المسألة بهدوء، خاصة مع اعتدال الأجواء وتراجع حدة الحرارة.

ووضع الجهاز الفني لـ"البلوغرانا" خطة لمتابعة يامال طيلة هذا الشهر لمراقبة نظامه الغذائي وروتينه التدريبي.

وتنص الخطة على توزيع الوجبات استراتيجيا خلال ساعات الليل، والحرص على إمداد يامال بالسوائل اللازمة قبل حلول الفجر.

وبفضل هذه الخطة سيتمكن المهاجم ذو الأصول المغربية من تحمل الجهد البدني الذي تتطلبه تلك المباريات، وتقديم أداء أفضل.