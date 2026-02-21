«ملك العارضة».. برشلونة الأكثر نحساً بالدوريات الكبرى

تصدر برشلونة الإسباني قائمة الأندية الأكثر تسديداً في القائمين والعارضة في دوريات أوروبا الكبرى، خلال الموسم الحالي بفارق كبير عن أقرب الملاحقين.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي أنه ضرب العارضة 25 مرة خلال المباريات التي لعبها في الموسم الحالي، مما كان له دور في فقدان كم هائل من النقاط.

ولم يقترب من هذا الرقم إلا صاحب المركز الثاني في تلك القائمة بين فرق الدوريات الأوروبية الكبرى، مانشستر يونايتد، برصيد 18 تسديدة في القائمين والعارضة.

وحل إنتر ميلان الإيطالي ثالثاً في تلك القائمة برصيد 17 تسديدة في القائمين والعارضة، ثم متصدر الدوري الألماني بايرن ميونخ في المرتبة الرابعة برصيد 16 تسديدة.