الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قاسية على برشلونة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض عقوبة على نادي برشلونة الإسباني بسبب ما حدث في مباراة سلافيا براغ التشيكي في "الكامب نو".

وحصل برشلونة على بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "يويفا" فرض عقوبة مالية على برشلونة بقيمة 30.500 يورو بسبب حادثتين وقعتا خلال مباراته ضد سلافيا براج في 21 يناير الماضي.

وأوضحت أن الغرامة تتضمن 15.500 يورو لإشعال الألعاب النارية في المباراة المذكورة، ومبلغ 15.000 يورو لتأخر دخول الفريق إلى أرض الملعب ونتيجة لذلك تلقى هانز فليك إنذارا وعقوبة محتملة من اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي.