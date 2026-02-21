بعد التقليل من شأنه.. سلوت يرد على واين روني بتعليق حازم

رد آرني سلوت بحزم على تصريحات واين روني التي شككت في امتلاكه الهالة اللازمة لقيادة ليفربول بعد رحيل يورغن كلوب، مؤكدا أن النجاح في الفوز بالألقاب هو ما يمنح المدرب هذه الهالة.

وكان واين روني قد أدلى بتصريحات قبل يومين حيث أكد خلالها أن آرني سلوت لا يمتلك الهالة المناسبة لتدريب فريق ليفربول بعد رحيل يورغن كلوب.

وجاء رد آرني سلوت الذي نشر في صحيفة الغارديان الإنجليزية بعد أيام قليلة من تصريحات واين روني قائلا: "نحن جميعا مختلفون الشيء الوحيد المشترك بيني وبين كلوب هو أننا فزنا بالدوري وهذا ليس سيئا أليس كذلك؟".

وأضاف سلوت: "أعتقد أنه كلما فاز المدرب كلما زاد تأثيره وبالمناسبة لا أعرف إذا كنت تتفق مع واين روني، ولكن إذا كان هذا هو الرأي السائد فسيقول لك الناس إنني كان لدي تأثير أكبر في الموسم الماضي مما لدي هذا الموسم".

وتابع المدرب الهولندي مشيرا إلى أن روني قد يكون الوحيد الذي يحمل هذا الرأي لكنه أقر بأن كلوب يمتلك هالة واضحة مؤكدا أن المدرب الفائز يمتلك هالة أيضا.

ويرى سلوت أن التدقيق الإعلامي المكثف يعني أن فرص المدربين في البقاء في منصبهم أقل بكثير مقارنة بإمكانية البقاء لفترات طويلة مماثلة لفترة كلوب ومدرب مانشستر سيتي الحالي بيب غوارديولا.

وجاء حديث سلوت قبل مواجهة نوتنغهام فورست الذي قام بتغيير مدربه للمرة الرابعة ذلك الموسم مع وجود تقارير تشير إلى وجود خلاف بين المدرب السابق شون دايتش وبعض اللاعبين وهو ما لعب دورا في الإطاحة به.