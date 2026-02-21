دين هويسن الزجاجي.. الإصابة الرابعة تصدم ريال مدريد

سيغيب دين هويسن مدافع ريال مدريد عن مباراة الفريق مع أوساسونا اليوم، في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن دين هويسن سيغيب عن ريال مدريد خلال الأسبوع الحالي بسبب معاناته من آلام في ربلة الساق اليمنى.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي غياب هويسن عن مواجهة أوساسونا، بينما أكد أن مشاركته ضد بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء تبقى محل شك.

ويستضيف ريال مدريد بنفيكا الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أملاً في الاستفادة من الفوز 1-0 في الذهاب في ملعب لشبونة.

علماً بأن تلك الإصابة باتت هي الرابعة لدين هويسن على مدار الموسم الحالي، حيث كانت الأولى في أكتوبر ثم نوفمبر وبعدها يناير.

وغاب هويسن عن ريال مدريد بسبب الإصابة خلال الموسم الحالي حتى الآن في 8 مواجهات قد تصبح 10 هذا الأسبوع.

يذكر أن دين هويسن شارك مع ريال مدريد على مدار 27 مباراة في كل البطولات سجل فيها هدفاً ضد إلتشي بالدوري، وصنع هدفين آخرين.