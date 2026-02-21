تغريم برشلونة 30 ألف يورو.. وتحذير فليك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن فرض عقوبات مالية بحق نادي برشلونة الإسباني، وذلك عقب مباراته أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة السابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-2.

وجاءت تفاصيل العقوبات الانضباطية كالتالي:

شغب الجماهير: فُرضت غرامة قدرها 15,500 يورو على النادي بسبب قيام مشجعيه بإشعال الألعاب النارية في المدرجات.

تأخر الدخول: تلقى النادي غرامة إضافية بقيمة 15,000 يورو بسبب التأخر في الدخول إلى أرض الملعب.

تحذير للمدرب: وجه "يويفا" تحذيراً رسمياً لمدرب البارسا هانزي فليك نتيجة هذا التأخير، وهي العقوبة الأخف في سلم الجزاءات.

وبلغ إجمالي الغرامات على برشلونة 30,500 يورو، وهي قيمة أقل مما فُرض على نادي سلافيا براغ الذي غُرم 40,000 يورو مع قرار بإغلاق جزئي لمدرجات ملعبه في المباراة الأوروبية المقبلة (مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين).