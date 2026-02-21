مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري المحترفين

الوصل - البطائح 21:30

كلباء - دبا 21:30

الدوري الإسباني

ريال بيتيس - فاليكانو 19:15

أوساسونا - ريال مدريد 21:30

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا - ليدز يونايتد 19:00

تشيلسي - بيرنلي 19:00

وست هام - بورنموث 21:30

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - آينتراخت 18:30

لايبزيغ - بوروسيا دورتموند 21:30

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - كومو 18:00

ليتشي - إنتر 21:00

كالياري - لاتسيو 23:45

الدوري الفرنسي

لانس - موناكو 20:00

تويتر