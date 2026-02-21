مباريات اليـوم
دوري المحترفين
الوصل - البطائح 21:30
كلباء - دبا 21:30
الدوري الإسباني
ريال بيتيس - فاليكانو 19:15
أوساسونا - ريال مدريد 21:30
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا - ليدز يونايتد 19:00
تشيلسي - بيرنلي 19:00
وست هام - بورنموث 21:30
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - آينتراخت 18:30
لايبزيغ - بوروسيا دورتموند 21:30
الدوري الإيطالي
يوفنتوس - كومو 18:00
ليتشي - إنتر 21:00
كالياري - لاتسيو 23:45
الدوري الفرنسي
لانس - موناكو 20:00
