فليك يطلب من لاعبي برشلونة اللعب بـ «عقلية مختلفة»

طلب المدرب الألماني هانزي فليك من لاعبي برشلونة اللعب بـ«عقلية مختلفة»، بعد التخلي عن صدارة الدوري الإسباني لمصلحة غريمه ريال مدريد.

ويدخل برشلونة مباراة غدٍ مع ليفانتي (الساعة 19:15 بتوقيت الإمارات) على ملعب «كامب نو» في المرحلة الـ25، بعدما تنازل عن صدارة الدوري لغريمه ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على أوساسونا اليوم.

ودفع برشلونة الإثنين الماضي ثمن سقوطه أمام جاره جيرونا 1-2، وجاء هذا السقوط بعد أيام قليلة من الخسارة القاسية برباعية أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية، في واحدة من أسوأ مباريات برشلونة منذ وصول فليك. وقال فليك: «لسنا في مزاج جيد، ولسنا في لحظة جيدة»، مضيفاً «منحت اللاعبين يومين للراحة، لأني أعتقد أن من المهم أن يعيدوا ضبط الأمور».

وقال المدرب الألماني إن فريقه الذي يأمل استعادة خدمات صانع الألعاب بيدري أمام ليفانتي، ربما يشعر بالإرهاق، لكنه يحتاج إلى رفع مستوى التركيز.

وتابع «(الأخطاء) ربما لها علاقة بالإرهاق، لكن في النهاية علينا أن نملك التعطش للفوز بالمباريات.. عندما يعودون (من يومي الراحة)، أريد رؤية عقلية مختلفة، وأريد مستوى مختلفاً، وأن يتدربوا ويلعبوا وفق ذلك». وأثارت تصريحات فليك الأخيرة التي شدد فيها على أنه لن يغيّر أسلوبه، بغض النظر عن خصمه، بعض القلق. وقال المدرب الأسبوع الماضي: «لا يهمني إن لعبوا بخمسة مدافعين أو كانوا يملكون مهاجماً سريعاً. لدينا الجودة، وهذا ما أريد رؤيته».